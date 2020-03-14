Музей современного искусства «Гараж» в Москве временно приостановит публичную работу, чтобы минимизировать угрозу от коронавирусной инфекции COVID-19. На неопределенный срок будут закрыты сам «Гараж», его образовательный центр, библиотека и архив, сообщил директор музея Антон Белов.

С 16 марта из-за распространения COVID-19 также закроется «Ельцин Центр» в Екатеринбурге. На его сайте сообщается, что в музее будут прекращены все культурные, образовательные и развлекательные программы.

Третьяковская галерея продолжит работу, но ограничит число посетителей, сообщает «Интерфакс». В Пушкинском музее заявили, что «сделают акцент на индивидуальном посещении» — там станут проводить мероприятия с участием не более 100 человек. В Историческом музее сообщили, что начнут пускать посетителей только после проверки тепловизором.

На фоне распространения коронавирусной инфекции 13 марта парижский Лувр объявил о временном закрытии.