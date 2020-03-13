Во Франции запретили мероприятия с участием более 100 человек. Лувр объявил о закрытии

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что правительство для сдерживания коронавирусной инфекции COVID-19 решило запретить проводить публичные мероприятия с участием более 100 человек.

Принятые меры, по словам премьера, призваны замедлить распространение коронавируса. Эдуар Филипп ожидает, что введенный запрет будет иметь «значительные последствия для театров и кинотеатров», пишет Le Monde. Общественный транспорт продолжит работу, отметил премьер.

После заявления главы правительства парижский Лувр сообщил о временном закрытии, начиная с вечера 13 марта и до дальнейшего уведомления. До этого Лувр не работал с 1 по 4 марта.

12 марта президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что, начиная с 16 марта, в стране будут закрыты все образовательные учреждения. Также президент призвал компании Франции разрешить сотрудникам работать на дому.

Во Франции, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболели более 2800 человек, умер 61 человек.

Во всем мире от коронавирусной инфекции COVID-19 погибли более пяти тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус обнаружили в 117 странах мира.