Первый вице-премьер Белоусов: России долго предстоит жить при нефти по 35 долларов за баррель

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что цены на нефть около 35 долларов за баррель сохранятся надолго.

«Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов», — заявил Белоусов.

При этом он допустил, что цены могут и пойти вверх, в частности, если в каком-то формате будет восстановлено .

В то, что цены на нефть могут опуститься до 20 долларов за баррель и сохранятся на этом долгое время, Белоусов не верит «по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету — ни странам-производителям, ни странам-потребителям».

Мировые цены на нефть обрушились после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.

По состоянию на вечер 13 марта нефть Brent, к котировкам которой привязаны цены на российские сорта нефти, торговалась на бирже ICE в Лондоне по 33,29 доллара за баррель.

В феврале Минэкономразвития прогнозировало, что среднегодовая цена нефти марки Urals будет 57,7 доллара за баррель.

Глава Счетной палаты, экс-министров финансов Алексей Кудрин 12 марта заявил, что если нефть будет стоить около 35 долларов за баррель, то рост ВВП по итогам 2020 года будет нулевым. Кудрин не исключил и рецессию при таких ценах на нефть. Действующий глава Минфина Антон Силуанов назвал прогноз Кудрина излишне пессимистичным.