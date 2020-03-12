Кудрин заявил о рисках падения ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал недостижимыми темпы экономического роста, запланированные на 2020 год.

«Если цена на нефть будет около 35 долларов, как последние дни, то я вижу риски снижения роста ВВП до нуля практически. Может даже быть отрицательный эффект», — сказал Кудрин.

По мнению главы Счетной палаты, такое положение дел повлияет на инфляцию, и она может вырасти «до шести, а может, даже больше процентов».

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего мы стоим на пороге кризиса», — заявил Кудрин.

Он напомнил, что в предыдущем кризисе 2008-2009 годов Китай оставался драйвером мировой экономики. «Насколько сейчас Китай будет по-прежнему драйвером, сложно сказать, именно потому, что он стал эпицентром проблем с коронавирусом», — сказал глава Счетной палаты.

В феврале Минэкономразвития прогнозировало, что рост ВВП по итогам 2020 года составит 1,9%. Среднегодовая цена нефти марки Urals ожидалась на уровне 57,7 доллара за баррель. Инфляция — 3%.

По состоянию на 12 марта, нефть марки Brent, к котировкам которой привязаны цены на российские сорта нефти, торговалась на бирже ICE по 33,25 доллара за баррель.

Глава российского правительства Михаил Мишустин 12 марта заявил, что «ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства». «У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — сказал он.