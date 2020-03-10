Новости такие: курс рубля рухнул после обвала нефти на фоне эпидемии коронавируса. В связи с этим больше всего ругают главу «Роснефти» Игоря Сечина. Многие считают, что сделка с ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти провалилась по его вине (Москву не устроили предлагаемые условия).

В соцсетях пытаются осознать, что вообще произошло. Одни объясняют обвал рубля и его последствия на мемах с животными.

Другие — на фрагментах популярных фильмов. Вот, к примеру, сцены из «Миллиона способов потерять голову» Сета Макфарлейна и «Сияния» Стэнли Кубрика.

Ну а кто-то ничего не пытается объяснить. Им просто больно.

Вот раньше все с теплотой вспоминали доллар по 30 рублей.

А сейчас и доллар за 65 звучит не так уж и плохо.

Но есть и хорошие новости!