«Роснефть» заявила, что сделка с ОПЕК бессмысленна для России. Источники The Bell и Bloomberg назвали Сечина инициатором ее разрыва

Сделка с ОПЕК по снижению нефтедобычи не отвечала интересам России. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Все объемы нефти, которые выбывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти», — сказал Леонтьев. По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся за периметром соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому «с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла».

Леонтьев добавил, что сделку все равно можно было бы продлить, если бы ее условия были более компромиссными. «Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс», — пояснил пресс-секретарь «Роснефти».

Источники Bloomberg заявили, что глава «Роснефти» Игорь Сечин давно лоббировал отказ от сокращения нефтедобычи в рамках сделки с ОПЕК. По словам собеседника The Bell, Сечин подтолкнул Путина к разрыву сделки с помощью аргумента про американскую сланцевую нефть. «„Вот сейчас мы им покажем! Они при текущей цене активно вкладывают в свою сланцевую нефть, но ее добыча при цене ниже 40 долларов едва ли целесообразна“, а „Роснефть“ может позволить себе такое падение», — пересказал источник The Bell позицию Сечина.

Россия и ОПЕК 6 марта не смогли договориться о продлении существующего соглашения об ограничении добычи нефти. С апреля все ограничения будут сняты. Из-за срыва соглашения цены на нефть упали за день более чем на 9%.

После отказа России от сделки Саудовская Аравия снизила цены на нефть и заявила о планах нарастить добычу до рекордного уровня. Предполагается, что таким образом Эр-Рияд хочет вернуть Москву за стол переговоров.

По информации Reuters, в декабре 2018 года Игорь Сечин направил Владимиру Путину письмо, в котором назвал сделку России с ОПЕК стратегической угрозой, которая играет на руку США.