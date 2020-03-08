Саудовская Аравия снизила цены на нефть и заявила о планах рекордно нарастить добычу после срыва сделки России и ОПЕК

Саудовская Аравия снизила цены на все сорта нефти по всем направлениям после отказа России согласовать новую сделку по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК. Об этом сообщает Reuters.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила апрельские цены на нефть для Азии на 4-6 долларов за баррель, для США — на семь долларов за баррель, для северо-западной Европы — на восемь долларов за баррель.

Источники Bloomberg заявили, что Саудовская Аравия также уведомила о планах нарастить добычу нефти в апреле. Она будет увеличена с нынешних 9,7 миллиона баррелей в сутки до более 10 миллионов баррелей в сутки, а при необходимости — до рекордных 12 миллионов баррелей в сутки.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что тактика Саудовской Аравии направлена на то, чтобы оказать давление на Россию и другие страны-производители нефти и вернуть их за стол переговоров по сделке ОПЕК.

Россия и ОПЕК 6 марта не смогли договориться о продлении существующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате с апреля все ограничения будут сняты.

Из-за срыва соглашения цены на нефть упали за день более чем на 9%. Это стало рекордным однодневным падением цен за последние 11 лет. Капитализация Saudi Aramco, которая является самой дорогой компанией в мире, впервые опустилась ниже цены IPO.