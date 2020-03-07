Стоимость Brent упала на 9% за день из-за срыва сделки России и ОПЕК

Цена барреля Brent по итогам торгов 6 марта упала более чем на 9% — до 45,34 доллара за баррель. Это произошло на фоне срыва продления договоренностей ОПЕК и не входящих в картель стран по ограничению добычи нефти. Как отмечает Reuters, это рекордное однодневное падение котировок за последние 11 лет.

Действие соглашения об ограничении добычи заканчивается 1 апреля. В ходе переговоров в Вене страны ОПЕК предлагали еще больше сократить производство, так как из-за эпидемии коронавируса спрос на нефть упал. Страны, не входящие в картель (в том числе Россия), хотели лишь продлить соглашение на три месяца в его действующем варианте.

В итоге стороны подписали лишь документ о продолжении взаимодействия и пообещали продолжить консультации.

Соглашение об ограничении добычи между ОПЕК, Россией и другими странами, не входящими в картель, было подписано в 2016 году. Цены на нефть тогда достигли минимума за более чем за 10 лет.