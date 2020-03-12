В Италии из-за коронавируса закроют магазины, бары и рестораны. В продаже останутся продукты и лекарства

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в фейсбуке.

По всей Италии закроют большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом.

«Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержанием нашей экономики, нашей производственной сети, которая состоит из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев».

Италия — крупнейший центр распространения коронавирусной инфекции в Европе и вторая страна по числу заболевших после Китая. По состоянию на 11 марта коронавирус в Италии обнаружили у более 12 тысяч человек, умерли 827 человек.