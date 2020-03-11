В Италии за день коронавирусной инфекцией заболели более двух тысяч человек

В Италии число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за день выросло более чем на две тысячи человек до 12462 человека, сообщает ANSA со ссылкой на службу гражданской обороны.

За день умерли 196 человек. С 21 февраля, когда в Италии впервые обнаружили коронавирус, в стране погибли 827 человек.

Италия — крупнейший центр распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире после Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о коронавирусной инфекции.

Правительство России из-за коронавируса с 13 марта ограничило авиарейсы в четыре европейских страны: в Италию, Германию, Францию и Испанию.