Российско-европейскую миссию на Марс отложили на два года из-за «эпидемиологической ситуации в Европе»

Запуск российско-европейской миссии ExoMars перенесли с лета 2020 года на август-сентябрь 2022-го, сообщает «Роскосмос».

«Во время заключительного этапа подготовки миссии „ЭкзоМарс“ ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы», — пояснила госкорпорация.

ExoMars — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства (ЕКА). «Ведомости» 11 марта сообщили, что в ракете «Протон», которая должна была запустить аппарат на Марс, обнаружили дефектные болты.

Миссия 2020 года должна была стать второй попыткой ЕКА и «Роскосмоса» исследовать Марс: в 2016-м в рамках проекта ExoMars запустили модуль «Скиапарелли», который разбился о поверхность планеты. Успешные марсианские миссии с высадкой аппаратов на планету пока что есть только у NASA.