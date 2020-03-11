В двух российских «Протонах» обнаружили бракованные болты. Запуск одной ракеты-носителя из-за дефектов уже перенесен

В двух российских ракетах-носителях «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, выявлены дефекты.

Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству космическим центром имени Хруничева, специалисты зафиксировали проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов «Протона». «По результатам дефектации выяснилось, что они были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности», рассказал собеседник газеты.

На устранение неполадок «Роскосмосу» потребуется примерно 45 дней.

Из-за выявленных дефектов уже был перенесен с марта на май запуск первого «Протона», который должен был доставить на орбиту спутники связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103».

Второй из поврежденных «Протонов» должен в июле участвовать в запуске российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу.