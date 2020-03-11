В Грозном пропали три дагестанца, один из которых оскорбил Кадырова в соцсетях

В Дагестане полиция разыскивает троих жителей Дербента, которые уехали в Грозный и не вернулись: родственники полагают, что их похитили чеченские силовики. Об этом пишет «Медиазона».

Хаким Аскеров, которому 62 года, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 30-летний Ниллан Алиев уехали в Грозный на одной машине вечером 9 февраля. Аскеров был в гостях у семьи Мустафаевых, они ужинали, когда, по словам Насибы Мустафаевой, ее муж внезапно сказал, что уезжает в Махачкалу.

Как утверждает Мустафаева, знакомые из ГИБДД отследили по камерам наблюдения автомобиль ее мужа: он въехал в Грозный, а обратно не возвращался. Дозвониться до мужа и до Аскерова 10 февраля Мустафаевой не удалось. Позднее она узнала, что с ними в Грозный уехал и Алиев.

Baza в феврале сообщала, что один из пропавших «оставлял негативные комментарии под постами руководителей республики». Как пишет «Медиазона», речь идет о Сеидайдине Мустафаеве.

Он, к примеру, выложил в соцсетях ролик, где говорит на камеру: «Ты — бородатая марионетка, Рамзан, слышишь, да? Клоунаду оставь, марионетку оставь, ну а сам ты ходи, как смертный, как люди ходи, как народ ходи, с народом ходи, овца» (видео опубликовал журнал «Дош», цитата по «Медиазоне»).

Родственники пропавших написали заявления в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, в МВД завели розыскное дело. Также они обращались в Следственный комитет в Дербенте, там сказали, что делом должны заниматься в Чечне.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева сказала «Медиазоне», что розыск ведется. Уточнить, сотрудничает ли полиция с чеченскими коллегами, Гариева не смогла. В пресс-службе МВД по Чеченской республике отказались давать комментарии. «Медиазона» направила в ведомство запрос, ответ на который на момент публикации материала не получила.