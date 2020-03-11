Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину. Она появилась в российской версии журнала

Российская версия журнала Tatler поместила на обложку апрельского номера трансгендера Наташу Максимову. Она стала первой трансгендерной героиней на обложке Tatler, сообщается на сайте журнала.

Интервью у Максимовой взяла главный редактор российской версии Tatler Ксения Соловьева. Отрывок материала опубликован на сайте журнала. Полную версию можно прочитать в бумажной версии издания, которая поступила в продажу 11 марта.

«Это особенная для меня обложка. В том числе потому, что эта история не должна была быть обложечной. Да, я знала, что иду на интервью, которое будут обсуждать. Но только после того, как наш разговор c Наташей состоялся, я приняла это решение. И очень благодарна моим боссам из , которые меня поддержали: такого мы ни в Татлере, ни в русском глянце еще не делали», — написала Ксения Соловьева в инстаграме.

Tatler — журнал издательского дома Сondé Nast о моде и светской жизни. Издается в Великобритании (с 1901 года) и в России (с 2008 года).

Ранее трансгендерные люди появлялись на обложках журналов Elle, Time, GQ, Cosmopolitan, Vogue, Playboy и других.

Одной из самых известных обложек с трангендерами стала обложка июльского номера Vanity Fair в 2015 году. Для нее снялась Кейтлин Дженнер. Прежде она была известна как Брюс Дженнер — олимпийский чемпион по десятиборью и отчим Ким Кардашьян.