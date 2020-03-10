В США задержали россиянина Кирилла Фирсова, подозреваемого в продаже персональных данных

Сотрудники ФБР США задержали в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова, подозреваемого в продаже персональных данных. Об этом сообщает издание ZDNet со ссылкой на ордер на арест Фирсова. РИА Новости пишет, что задержание Фирсова подтверждают судебные документы.

Фирсова называют создателем сайта Deer.io, где размещаются более 24 тысяч интернет-магазинов, в том числе продающие взломанные учетные записи и личную информацию граждан.

Сотрудники ФБР в ходе расследования изучили 250 магазинов, размещавшихся на Deer.io, а также купили украденные данные, чтобы проверить их подлинность.

В 2015 году в Израиле по запросу США задержали россиянина Алексея Буркова, обвиняемого в краже личных данных, мошенничестве, сговоре и отмывании денег. В ноябре 2019 года его экстрадировали в США для проведения судебного процесса. Бурков признал вину.

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