Россиянин Алексей Бурков, обвиненный в киберпреступлениях, признал вину в суде США. Ему грозит до 15 лет тюрьмы

Россиянин Алексей Бурков, обвиненный судом Вирджинии в киберпреступлениях, пошел на сделку со следствием и признал вину по двум из пяти пунктов обвинения, сообщает ТАСС.

Бурков согласился с тем, что занимался мошенничеством, кражей личных данных и отмыванием денег. Таким образом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В результате заключенной сделки судебный процесс над Бурковым с участием жюри присяжных не состоится. Приговор ему будет вынесен 8 мая.

Согласно обвинению, в 2009-2013 годах Алексей Бурков руководил сайтом Cardplanet, где продавали украденные данные банковских карт, в том числе граждан США. Ущерб от незаконной деятельности Буркова оценивали в 20 миллионов долларов.

В 2015 году Бурков был задержан в Израиле по запросу США. В ноябре 2019 года его экстрадировали для проведения судебного процесса.

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