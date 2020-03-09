Обновлено. Одна из трех заболевших находится в состоянии средней тяжести, передает «Интерфакс». «Ей оказывает помощь бригада врачей. Все пациенты получают полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», — сказали агентству в оперативном штабе. Двое других — в удовлетворительном состоянии.

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией обнаружили в России, все три — в Москве, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев увеличилось с 17 до 20.

«Установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, — сказано в сообщении, поступившем в „Медузу“. — Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование».

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19. Те, кто недавно побывал в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции, Германии и Испании, должны обеспечить домашнюю самоизоляцию на 14 дней с момента возвращения в Россию — не ходить на работу и учебу и ограничить посещение общественных мест.