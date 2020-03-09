Семь человек в Иране умерли от употребления метилового спирта для защиты от коронавируса

В городе Ахваз иранской провинции Альборз семь человек умерли от употребления метилового спирта в качестве защиты от коронавируса, сообщает агентство IRNA со ссылкой на городскую прокуратуру.

Всего отравились 48 человек, четверо потеряли зрение, в прокуратуре допускают, что число смертей от метанола вырастет.

Информация, что алкоголь помогает от коронавирусной инфекции, распространяется в соцсетях, пишет IRNA. Почему люди употребляли именно метиловый спирт, агентство не уточняет.

В Иране к 9 марта зафиксировали 6,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 237 человек умерли.

По данным South China Morning Post, Иран на четвертом месте по количеству заболевших после материкового Китая (80,7 тысячи случаев), Южной Кореи (7,4 тысячи) и Италии (7,3 тысячи).