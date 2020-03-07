У 21 человека на лайнере у берегов Калифорнии нашли коронавирус. На борту находятся четверо россиян

У 21 человека на круизном лайнере «Гранд принсесс» в Калифорнии обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

Среди заболевших — 19 членов экипажа и двое пассажиров.

Всего на борту лайнера находятся 3533 человека. Среди них, как уточнили в российском посольстве в США, четверо россиян — о наличии у кого-либо из них коронавируса не сообщается.

Власти США планируют доставить лайнер в некоммерческий порт, после чего всех пассажиров проверят на коронавирус и при необходимости поместят на карантин. Члены команды (1111 человек из 54 стран) будут отправлены на карантин вне зависимости от результатов анализов.

В начале февраля коронавирус был обнаружен на круизном лайнере «Даймонд принсесс» в Азии, после чего судно отправили на карантин в порт Иокогамы. В общей сложности заболели более 600 человек человек из 3500, находившихся на лайнере, шестеро умерли.

В США количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 300 человек, во всем мире заболели более 100 тысяч (из них более 80 тысяч — в Китае).