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Страны, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться дома на две недели. Список
13:07, 6 марта 2020
Источник: Meduza
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал
указ
о введении в городе повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В нем, в частности, содержалось требование к гражданам, недавно побывавшим в наиболее пострадавших от коронавируса странах, устроить самоизоляцию на две недели — не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест. 6 марта в департаменте здравоохранения Москвы уточнили список этих стран.
Фото в анонсе: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA
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