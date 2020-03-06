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Страны, после прибытия из которых жители Москвы должны самоизолироваться дома на две недели. Список

Источник: Meduza
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал <a href="https://www.mos.ru/upload/documents/docs/12-YM.pdf" target="_blank">указ</a> о введении в городе повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В нем, в частности, содержалось требование к гражданам, недавно побывавшим в наиболее пострадавших от коронавируса странах, устроить самоизоляцию на две недели — не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест. 6 марта в департаменте здравоохранения Москвы уточнили список этих стран.
5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса. В нем, в частности, содержалось требование к гражданам, недавно побывавшим в наиболее пострадавших от коронавируса странах, устроить самоизоляцию на две недели — не ходить на работу и учебу и «минимизировать посещение» общественных мест. 6 марта в департаменте здравоохранения Москвы уточнили список этих стран.

Фото в анонсе: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA