«Ведомости»: в Конституции не будет запрета на зарубежную недвижимость для чиновников и депутатов — иначе многим пришлось бы ее продать
В проект поправок в Конституцию не вошел запрет на владение иностранной недвижимостью, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в администрации президента и Госдуме.
«Иностранная недвижимость пока осталась, потому что сейчас она есть у многих политиков и чиновников. Хотя думаю, что в какой-то момент запрет на нее может появиться в федеральном законе», — рассказал собеседник издания в администрации президента.
Как пишут «Ведомости», поправки в Конституцию о запрете на зарубежную недвижимость вносились депутатами Госдумы Николаем Арефьевым (КПРФ) и Константином Слыщенко («Единая Россия»), но были отклонены.
Согласно декларациям за 2018 год, недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании была у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совета Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса).
У членов нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 год, зарубежной недвижимости нет (у членов предыдущего правительства была).
В России [запреты и ограничения для чиновников] появились 10 лет назад в законе о противодействии коррупции и параллельно вставали вопросы об иностранной недвижимости, вспоминает [заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов]: «Но законодателям не предоставили достаточных оснований для ее запрета. Большую роль сыграло и то, что у части депутатов и их семей есть такая недвижимость».
Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет на иностранное гражданство и вид на жительство за рубежом для президента, парламентариев, членов правительства, губернаторов, судей и прокуроров. При этом Путин не предлагал запретить владение иностранной недвижимостью.
Поправки Путина в Конституцию были приняты Госдумой в первом чтении 23 января.
Российские законы разрешают федеральным госслужащим владеть недвижимостью за рубежом, но ее необходимо указывать в декларациях. СМИ и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального регулярно публикуют расследования об иностранной недвижимости чиновников и парламентариев.