В УВД ЗАО Москвы впервые пришли с обыском по делу Голунова

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД Москвы пришли с обысками в УВД ЗАО города по делу Ивана Голунова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«В кабинетах бывших полицейских проведен осмотр места происшествия», — сказал источник, уточнив, что это стандартная процедура.

Baza отмечает, что это первый раз, когда в УВД ЗАО проводились следственные действия по делу Голунова.

Обвиняемыми по делу Голунова проходят пять бывших сотрудников УВД ЗАО Москвы. Они находятся под арестом, им предъявлены обвинения в превышении полномочий, фальсификации улик и хранении наркотиков.