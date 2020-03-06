«Победа» и S7 ввели возвратные билеты из-за коронавируса

Лоукостер «Победа» с 7 марта вводит услугу возврата билета, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Чтобы получить возможность вернуть деньги за билет, рассказали представители авиакомпании, нужно будет при покупке доплатить 499 рублей за перелет в одну сторону. Вернуть деньги можно будет при отказе от полета не позднее чем за 48 часов до вылета, уточняют «Ведомости».

Ранее возврат билетов был доступен у «Победы» только для самых дорогих тарифов, напоминают РИА Новости.

Новую услугу, по словам гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова, решено ввести по просьбам клиентов, которые «опасаются планировать отпуска из-за непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире».

Возврат билетов для всех тарифов с 5 марта запустила и авиакомпания S7. Она разрешает вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля за вычетом 1000 рублей сервисного сбора за перелет. Отказаться от полета с возвратом денег можно за 40 минут до вылета.

Такие же условия, как у S7, ввели «Уральские авиалинии» для билетов, купленных с 8 марта по 15 апреля. Их можно вернуть за 40 минут до вылета и раньше, сервисный сбор тысячу рублей при возврате билета не вернут, сообщает пресс-служба перевозчика.

S7 и «Победа» — вторая и третья крупнейшие авиакомпании России соответственно.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), в которую входят большинство авиакомпаний мира, предварительно оценивает убытки отрасли от эпидемии коронавируса в 2020 году в сумму от 63 миллиардов долларов до 113 миллиардов долларов в зависимости от того, с какой скоростью по миру будет распространяться заболевание.

Россия из-за вспышки коронавируса закрыла авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Корей и Гонконгом.