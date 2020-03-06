Число зараженных коронавирусом в мире превысило 98 тысяч человек. Из них более 55 тысяч выздоровели

На утро 6 марта число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 98 тысяч человек. Умерли 3383 человека, выздоровели более 55 тысяч человек из общего числа заразившихся, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в Китае зафиксировали 143 случая заражения и 31 случай смерти, в остальном мире — 2098 случаев заражения и 53 случая смерти. Вирус выявлен в пяти новых странах и территориях: Босния и Герцеговина, Гибралтар, Венгрия, Словения и Палестинская автономия.

За пределами Китая главными очагами коронавируса остаются Южная Корея (заболели 5766 человек, умерли 35 человек), Италия (заболели 3089 человек, умерли 107 человек) и Иран (заболели 2922 человек, умерли 92 человека).