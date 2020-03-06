Адвокат Марина Дубровина попросила СК о госзащите после нападения в Грозном

Адвокат Марина Дубровина обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой о государственной защите в связи с ее работой в Чечне. Об этом пишет «Новая газета».

В обращении Дубровина указывает на угрозы от начальника полиции города Шали Тамерлана Мусаева (бывший глава охраны Магомеда Даудова — спикера парламента Чечни).

«Новая» пишет, что власти Чечни «были крайне недовольны» работой Дубровиной по делу правозащитника Оюба Титиева и о казни 27 человек в январе 2017-го.

Дубровина работает в Чечне по делам о похищениях, пытках и незаконном лишении свободы с 2015 года, сейчас она ведет четыре уголовных дела, под ее защитой — семь чеченцев, пишет «Новая».

На Дубровину и на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину 6 февраля напали у входа в гостиницу «Континент» в Грозном. После этого Милашина заявила, что получала угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова. Журналист и адвокат подали в СК заявления с требованием завести дело о воспрепятствовании профессиональной деятельности. НГ пишет, что в положенные сроки Милашина и Дубровина не получили ответа из СК.