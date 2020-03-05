Twitter начал тестировать аналог сторис — сообщений, которые видны другим пользователям в течение суток. Пока тестирование проводится только в Бразилии.

Проект получил название Fleets. В Twitter подчеркивают, что он больше ориентирован на текстовые записи, но новый формат также будет поддерживать гифки, видео и аудио.

Меню для просмотра соответствующего контента появится в верхней части пользовательской ленты. На него можно будет отреагировать эмодзи, но его нельзя будет прокомментировать, лайкнуть или ретвитнуть.

Концепция сторис, первоначально появившаяся в Snapchat, сейчас поддерживается большинством крупных социальных сетей — они есть в Instagram, Facebook, во «ВКонтакте».