Instagram начал тестировать редактор коротких видео Reels. Это аналог TikTok

Социальная сеть Instagram начала тестировать функцию по созданию и обработке коротких видео под названием Reels. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на директора по управлению продуктами Instagram Роберта Стайна.

Reels позволяет снимать 15-секундные видео, накладывать на них музыку и эффекты, а также делиться ими в сторис или в специальном публичном разделе Top Reels. Новая функция пока доступна только в Бразилии.

Techcrunch и The Verge отмечают, что Reels копирует многие функции сервиса коротких видео TikTok от китайской компании ByteDance Technology. Стайн заявил, что Reels и TikTok похожи, но не идентичны.

Instagram Reels Demo Video — TechCrunch Josh Constine

В начале ноября компания Facebook, владеющая Instagram, запустила аналог TikTok в виде отдельного приложения Lasso. До этого неофициально сообщалось, что над аналогом TikTok также работает «ВКонтакте».

TikTok имеет более 500 миллионов пользователей по всему миру. Приложение регулярно попадает в топы самых скачиваемых на разных платформах.