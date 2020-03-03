«ВКонтакте» запустит собственный сервис коротких вертикальных видео по аналогии с TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео. Как сообщает vc.ru со ссылкой на близкий к компании источник, новый сервис «был вдохновлён TikTok».

Рабочее название сервиса — «Клипы». Он позволит пользователям добавлять маски и эффекты и будет поддерживать технологии компьютерного зрения, такие как управление жестами, а также технологии дополненной реальности.

В октябре 2019 года собственное приложение для коротких видео запустил «Яндекс». Приложение, получившее название Sloy, может автоматически распознавать вещи, надетые на человека, и позволяет примерять на себя виртуальные аксессуары в режиме дополненной реальности.