«ВКонтакте» запустит собственный сервис коротких вертикальных видео по аналогии с TikTok
Социальная сеть «ВКонтакте» во втором квартале 2020 года планирует запустить сервис коротких вертикальных видео. Как сообщает vc.ru со ссылкой на близкий к компании источник, новый сервис «был вдохновлён TikTok».
Рабочее название сервиса — «Клипы». Он позволит пользователям добавлять маски и эффекты и будет поддерживать технологии компьютерного зрения, такие как управление жестами, а также технологии дополненной реальности.
В продвижении платформы компании помогут лидеры мнений и создатели профессионального контента, говорит источник. Компания уже ведёт переговоры с знаменитостями, уточнил он.
В октябре 2019 года собственное приложение для коротких видео запустил «Яндекс». Приложение, получившее название Sloy, может автоматически распознавать вещи, надетые на человека, и позволяет примерять на себя виртуальные аксессуары в режиме дополненной реальности.