«Яндекс» запустил приложение для коротких видео Sloy. Оно может распознавать бренды одежды, которую носят люди в кадре
Источник: Meduza
«Яндекс» выпустил видеоприложение Sloy, посвященное моде и стилю. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в «Медузу».
Приложение может автоматически распознавать вещи, надетые на человека, и позволяет примерять на себя виртуальные аксессуары в режиме дополненной реальности.
Пока Sloy доступен только в версии на iOS, приложение для Android появится в 2020 году.
Основной контент Sloy — короткие видео в разных жанрах: от видеолуков до анбоксингов. Авторы могут публиковать их в своей ленте, добавляя эффекты, фильтры и маски с помощью встроенного видеоредактора и музыкальные треки, которые записаны специально для Sloy.