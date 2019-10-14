«Яндекс» запустил приложение для коротких видео Sloy. Оно может распознавать бренды одежды, которую носят люди в кадре

«Яндекс» выпустил видеоприложение Sloy, посвященное моде и стилю. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекса», поступившем в «Медузу».

Приложение может автоматически распознавать вещи, надетые на человека, и позволяет примерять на себя виртуальные аксессуары в режиме дополненной реальности.

Sloy Meduza

Пока Sloy доступен только в версии на iOS, приложение для Android появится в 2020 году.