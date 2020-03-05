Суд приговорил жителя Калуги к пяти годам за оправдание терроризма из-за комментария о взрыве в здании архангельского ФСБ

Житель Калуги Иван Любшин приговорен к пяти годам двум месяцам колонии общего режима за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте» о . Об этом сообщил «Медузе» отец Ивана Любшина Виктор Любшин.

Приговор Любшину вынес 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в четверг, 5 марта. По словам отца Любшина, заседание было первоначально назначено на 4 марта, однако перенесено. Приговор вынесли за один день.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что адвокат Любшина Татьяна Молоканова намерена обжаловать приговор.

Любшин настаивал на своей невиновности, прокуратура, писала «Медиазона», просила для него наказание в виде шести лет и одного месяца колонии.

Иван Любшин был задержан в Калуге 15 октября 2019 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Поводом для дела, как сообщалось, стал комментарий в ВК, в котором Любшин назвал героем жителя Архангельска, устроившего взрыв в здании архангельского ФСБ.

Любшин заявил, что при задержании его избили сотрудники ФСБ, однако СК отказался возбуждать уголовное дело. Врачи скорой помощи и судмедэксперты зафиксировали у Любшина многочисленные гематомы. Однако, говорилось в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, следователь учел, что повреждения были получены Любшиным «в период от 1 до 3 суток», а сотрудники ФСБ категорически отрицали применение силы.

В 2017 году в отношении Ивана Любшина возбудили три уголовных дела также из-за комментариев во «ВКонтакте». Любшина признали виновным в экстремизме, но в 2019 году дело закрыли после декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. По обвинению в реабилитации нацизма его оштрафовали на 200 тысяч рублей, а обвинения в распространении порнографии были сняты.