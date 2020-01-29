СК отказался возбуждать уголовное дело против сотрудников ФСБ, задержавших жителя Калуги. Тот обвинял их в побоях

Военный следственный отдел СК по Калужскому гарнизону отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, которых 36-летней местный житель Иван Любшин обвинил, в том, что они избили его при задержании.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела передали «Медузе» отец Ивана Любшина Виктор Любшин и организация «Зона права».

В постановлении, в частности, говорится, что врачи скорой помощи и судмедэксперты зафиксировали у Любшина многочисленные гематомы, которые «образовались от воздействия твердых тупых предметов или при ударе о них». Однако, следует из документа, повреждения могли быть получены «в период от 1 до 3 суток». Сотрудникам ИВС, указывает следователь, Любшин сказал, что получил повреждения в быту, а врачам скорой помощи — что его избили при задержании.

В документе говорится, что сотрудники ФСБ Дмитрий Волков, Максим Смирнов и Артем Боровков категорически отрицают применение силы к Любшину. Кроме того, указал следователь, следует учитывать, что Любшин «склонен к совершению преступлений», «предвзято негативно относится к представителям государственной власти, а потому имеет причины для оговора сотрудников правоохранительных органов».

В действиях сотрудников ФСБ состава преступления не выявлено, говорится в постановлении. Заводить уголовное дело на самого Любшина из-за ложного доноса следователь не стал, указав, что «факт его доставления в следственный отдел сотрудниками ФСБ нашел подтверждение».

Иван Любшин был задержан в Калуге 15 октября. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма . Дело завели из-за комментариев во «ВКонтакте», в котором Любшин назвал героем жителя Архангельска, устроившего .

В 2017 году в отношении Ивана Любшина возбудили три уголовных дела также из-за комментариев во «ВКонтакте». Любшина признали виновным в экстремизме, но в 2019 году дело закрыли после декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. По обвинению в реабилитации нацизма его оштрафовали на 200 тысяч рублей. Обвинения в распространении порнографии с Любшина сняли.