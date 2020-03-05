Сенатор Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США

Обновлено. Уоррен подтвердила, что прекращает участие в предвыборной борьбе.

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен прекратит борьбу за выдвижение в президенты США от Демократической партии, со ссылкой на источник сообщает The New York Times (NYT).

Официально Уоррен, по данным газеты, объявит об этом позднее 5 марта.

Решение сенатора связано с ее неудачами на праймериз демократов и на дебатах, пишет NYT. В октябре 2019-го Уоррен пользовалась значительной популярностью, существенно сократившейся к декабрю.

Как пишет The Guardian, предварительно по итогам «супервторника» 3 марта бывший вице-президент США Джо Байден получил голоса 595 делегатов, сенатор от Вермонта Берни Сандерс — 528 голосов, Элизабет Уоррен — 65 голосов.

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки 4 марта. Он объявил о поддержке Байдена.