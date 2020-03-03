В Москве более 20 детей пострадали из-за кварцевой лампы в классе

Более 20 учеников одной из школ Москвы пострадали из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ученики школы в Останкинском районе, рассказал собеседник агентства, 2 марта пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз.

Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В департаменте образования Москвы факт происшествия подтвердили, сообщив, что учительница школы 1415 включила в классе во время перемены облучатель открытого типа и не выключила его после начала урока.

Учительница, цитирует РИА Новости заявление департамента, нарушила инструкции и правила безопасности, которые, в частности, предписывают использовать в школах только облучатели закрытого типа. Педагог будет уволена.

В конце февраля департамент образования и науки издал приказ о проведении в учебных заведениях «дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий» для предотвращения гриппа и ОРВИ. В приказе, в частности, говорилось о том, что все образовательные учреждения должны быть обеспечены «бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха».

О дополнительных мерах по предотвращению гриппа и ОРВИ департамент образования и науки Москвы объявил на фоне продолжающейся во многих странах мира эпидемии нового коронавируса. 2 марта было официально объявлено, что первый зараженный коронавирусом выявлен в Москве — мужчина 23 февраля вернулся из Италии. 24 человека, контактировавшие с ним, отправлены на карантин.