В Москве госпитализированы 24 человека, контактировавших с мужчиной, у которого диагностировали коронавирус

В Москве госпитализированы 24 человека, контактировавшие с москвичом, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Собянин отметил, что среди госпитализированных — шесть родственников и пять знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров рейса, на котором заболевший мужчина прилетел из Италии. Еще 83 человека помещены в домашний карантин.

В оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом отметили, что симптомы заболевания у госпитализированных отсутствуют.

Роспотребнадзор подтвердил обнаружение коронавируса у прибывшего из Италии россиянина 2 марта. В ведомстве отметили, что он прилетел в РФ 23 февраля, а через несколько дней сам обратился к врачам, почувствовав недомогание.

До этого в России были подтверждены пять случаев коронавируса. В начале февраля болезнь диагностировали у двух человек, приехавших из Китая; в конце февраля заразились трое граждан России, находившихся на лайнере «Даймонд Принсесс».