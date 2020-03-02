В московских школах для профилактики заболеваний отменили массовые мероприятия и занятия в бассейнах

В московских школах для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ вводятся «дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на приказ департамента образования и науки Москвы от 28 февраля.

В частности, временно отменяются выездные и массовые мероприятия, а также занятия школьников в бассейнах, в том числе и платные.

Руководству школ, следует из приказа, необходимо «обеспечить проведение „утренних фильтров“ при приеме обучающихся в учреждение и наблюдение за их состоянием здоровья в течение учебного дня с обязательным проведением термометрии».

Учеников с признаками заболевания и повышенной температурой будут «немедленно изолировать от коллектива до прихода родителей или законных представителей», а информацию о заболевших детях передавать в поликлиники.

Также приказ предусматривает, что все образовательные организации Москвы должны быть обеспечены оборудованием для бесконтактного измерения температуры, бактерицидными облучателями закрытого типа для обеззараживания воздуха и медицинскими масками.

27 февраля управление Роспотребнадзора по Москве отчитывалось о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ в Москве за последние две недели месяца на 8% и 18% соответственно по сравнению с началом месяца. Показатели заболеваемости, как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению, по данным Роспотребнадзора, были «ниже расчетных эпидемических пороговых величин».

По официальным данным, в России было выявлено два случая коронавирусной инфекции — оба у граждан Китая. К 12 февраля оба заразившихся новым коронавирусом были выписаны из больниц. Еще трое россиян заразились коронавирусной инфекцией на лайнере «Даймонд Принсесс», они проходят лечение в Казани.

По состоянию на утро 2 марта, случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в 65 странах мира. Общее число зараженных во всем мире достигает 89 тысяч человек, 3044 человека умерли.