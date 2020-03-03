Сборная России по футболу попала в группу с Турцией, Венгрией и Сербией в Лиге наций

Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций сезона 2020/2021 сыграет с командами Сербии, Венгрии и Турции. Жеребьевка турнира состоялась 3 марта в Амстердаме. Россия попала в третью группу .

Групповой турнир начнется 3 сентября и завершится 17 ноября 2020 года.

Лига наций УЕФА проводится с осени 2018 года. Она была создана с целью заменить товарищеские встречи, которые не вызывают значительного интереса болельщиков.

В первом розыгрыше Лиги наций Россия также участвовала в и заняла в своей группе второе место.