ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку, чтобы защитить экономику от последствий эпидемии коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Cтавка снижена на 0,5 процентного пункта до целевого диапазона 1-1,25%.

«Коронавирус представляет собой эволюционирующий риск для экономики. В свете этого и в поддержку достижения своих целей по занятости и ценовой стабильности ФРС приняла решение о снижении целевого диапазона ставки по федеральным фондам», — цитирует Reuters сообщение регулятора.

То, что ФРС приняла решение по ставке до запланированного на 17-18 марта заседания, свидетельствует о необходимости неотложных действий для предотвращения глобальной рецессии, указывает агентство.

После решения американского регулятора баррель Brent с поставками в мае на лондонской бирже ICE подорожал на 1,66 доллара (3,2%) до 53,5 доллара, передает «Интерфакс». Стоимость WTI с поставками в апреле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 1,15 доллара (2,46%) до 47,9 доллара за баррель.

Ранее майские фьючерсы Brent опускались ниже 50 долларов за баррель на фоне опасений из-за эпидемии COVID-19. Мировые фондовые рынки за неделю, закончившуюся 28 февраля, потеряли шесть триллионов долларов.