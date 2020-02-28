Силуанов не увидел ничего «чрезвычайного» в падении рубля и нефти

Минфин не ожидает длительного глубокого падения цен на нефть, а такжесчитает, что у ЦБ нет оснований делать паузу в покупке валюты из-за ослабления рубля. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

«А что чрезвычайного? Цена 50 долларов за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?» — сказал министр.

На фоне опасений из-за распространения коронавируса стоимость Brent с поставками в апреле на Лондонской бирже 28 февраля опускалась до 50 долларов за баррель, майские фьючерсы дешевели до 49,93 доллара за баррель.

Евро на утренних торгах Московской биржи впервые с августа 2019-го поднимался выше 74 рублей, доллар достиг 67,2 рубля.

Мировые фондовые рынки за последние шесть дней потеряли шесть триллионов долларов, пишет Reuters. Акции компаний падают из-за паники инвесторов по поводу распространения инфекции.

ЦБ 28 февраля назвал возможное замедление роста мировой экономики «значимым риском» для прогноза роста российского ВВП в 2020 году (1,5-2%).