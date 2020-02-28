Цены на нефть марок Brent и WTI с начала недели снизились на 14%. Это максимальное падение с 2011 года

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются шестой день подряд. Падение с начала недели составляет 14% и является максимальным с 2011 года, сообщает «Интерфакс».

Стоимость майских фьючерсов на Brent на биржевых торгах 28 февраля снизилась на 3,5% до 49,93 доллара за баррель.

Минимальное значение в течение дня составило 49,56 доллара — на таком уровне Brent торговалась в июле 2017 года, пишет РБК.

Стоимость апрельских фьючерсов на WTI упала на 4% до 45,22 доллара за баррель, сообщает «Интерфакс».

Российские биржевые индексы также снижаются, отмечает ТАСС. Индекс РТС упал более чем на 7,2% до 1285,97 пункта, индекс Мосбиржи — на 5,3% до 2762,3 пункта.