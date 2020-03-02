Правительство сорвало запуск бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Минкомсвязи не удалось вовремя согласовать проект постановления правительства РФ о внедрении с 1 марта бесплатного доступа к социально значимым сайтам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Документ раскритиковали Федеральная антимонопольная служба и министерство финансов РФ. В частности, Минфин считает, что предложенное регулирование увеличит нагрузку на бюджет и снизит налоговые поступления от операторов связи, поскольку их доходы от оказания услуги снизятся.

Сам список бесплатных ресурсов планируется подготовить к апрелю, а к июлю должен быть принят проект постановления о возмещении затрат операторам. Минкомсвязи оценивает их затраты в 5,7 миллиарда рублей ежегодно, сами операторы называли сумму в 150 миллиардов рублей в год.

Участники рынка, опрошенные газетой, заявили, что смогут начать предоставлять бесплатный доступ к сайтам только после вступления в силу изменений в законодательство.

Предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» предложил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.

Спустя неделю Минкомсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным. Абоненты смогут зайти на эти сайты даже при нулевом балансе, их посещение не будет зачитываться в общий объем трафика.