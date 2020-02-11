Бесплатный доступ к социально значимым сайтам обойдется операторам в 150 миллиардов рублей в год. Они потребуют компенсации от государства

Операторы связи и интернет-компании потребуют от государства компенсацию за предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет «Коммерсант».

Такое решение на заседании 7 февраля приняла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. Она направит свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным РСПП, бесплатный доступ к социально значимым сайтам обойдется интернет-компаниям и операторам более чем в 150 миллиардов рублей в год. Для сравнения, в 2019 году операторы заработали 450 миллиардов рублей на услугах передачи данных для населения.

Предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» предложил Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января.

Спустя неделю Минкомсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным. Абоненты смогут зайти на эти сайты даже при нулевом балансе, их посещение не будет зачитываться в общий объем трафика.

Окончательного списка «социально значимых интернет-сервисов» с бесплатным доступом пока нет — Минкомсвязи планирует подготовить его к концу февраля. В ведомстве не исключали, что в него войдут в том числе соцсети и поисковики, и что операторам могут компенсировать затраты на отключение тарификации для этих сайтов.