Задержан главный редактор Sputnik в Турции
Источник: Sputnik Turkey
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Главный редактор турецкого бюро агентства Sputnik Махир Бозтепе задержан полицией в Стамбуле.
Ранее стало известно о задержании в Анкаре еще трех граждан Турции, журналистов Sputnik. Накануне в их квартиры пытались ворваться люди, кричавшие националистические лозунги. После того, как они обратились в полицию, их задержали, и связь с ними пропала.
В агентстве заявили, что сотрудников Sputnik преследуют из-за их профессиональной деятельности.
Российский МИД выразил возмущение нарушением прав журналистов.
В то же время турецкая полиция по запросу генпрокуратуры пришла с обыском в офис Sputnik в Стамбуле. Причины обыска не называются.
Обновлено. Трех журналистов, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний.