Задержан главный редактор Sputnik в Турции

Главный редактор турецкого бюро агентства Махир Бозтепе задержан полицией в Стамбуле.

Ранее стало известно о задержании в Анкаре еще трех граждан Турции, журналистов Sputnik. Накануне в их квартиры пытались ворваться люди, кричавшие националистические лозунги. После того, как они обратились в полицию, их задержали, и связь с ними пропала.

В агентстве заявили, что сотрудников Sputnik преследуют из-за их профессиональной деятельности.

Российский МИД выразил возмущение нарушением прав журналистов.

В то же время турецкая полиция по запросу генпрокуратуры пришла с обыском в офис Sputnik в Стамбуле. Причины обыска не называются.

Обновлено. Трех журналистов, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний.