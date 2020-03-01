Всех задержанных в Турции сотрудников Sputnik отпустили
Источник: Sputnik Turkiye
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Полиция освободила главного редактора турецкого бюро Sputnik Махира Бозтепе, задержанного ранее 1 марта в Стамбуле.
Также после дачи показаний отпущены на свободу трое сотрудников агентства, которых задержали ранее в Анкаре.
Накануне в квартиры журналистов пыталась ворваться группа людей, кричавших националистические лозунги. После обращения в полицию сотрудников Sputnik задержали, и связь с ними пропала.
МИД РФ опубликовал в воскресенье специальное заявление, обвинив турецкие власти в нарушении прав журналистов.
В чем подозревали сотрудников Sputnik, в полиции не сообщили.
В офисе агентства в Стамбуле проводились обыски.