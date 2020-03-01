МИД РФ пожаловался на нарушение прав журналистов из-за задержания сотрудников турецкого бюро Sputnik

МИД РФ потребовал от властей Турции вмешаться в ситуацию с сотрудниками турецкого бюро информагентства Sputnik.

Ранее RT сообщил, что вечером 29 февраля в квартиры трех сотрудников «Sputnik Турция» в Анкаре «попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы». В частности, они кричали «Турция для турок», «Предатели», «Русские шпионы». Журналисты, являющиеся гражданами Турции, вызвали полицию.

После этого главред RT Маргарита Симоньян заявила, что с журналистами пропала связь. По данным российского МИДа, они находятся в силовых структурах Турции.

Дипломатическое ведомство называет задержание сотрудников Sputnik «грубейшим нарушением прав журналистов».

В самом турецком бюро Sputnik заявили, что их сотрудники были задержаны из-за своей профессиональной деятельности.