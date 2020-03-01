Эксперт по делу журналистки Светланы Прокопьевой потребовала у нее 500 тысяч рублей за пост в фейсбуке

Психолог Ольга Якоцуц, проводившая экспертизу по уголовному делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подала против нее судебный иск.

Она требует полмиллиона рублей компенсации за пост журналистки в фейсбуке от 23 января, который, по мнению эксперта, порочит ее деловую репутацию.

В частности, Якоцуц увидела в нем утверждения о «нарушении деловой этики и обычаев делового оборота», «неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни», сообщает издание «Север.Реалии».

Помимо компенсации Якоцуц требует опубликовать в фейсбуке опровержение этого поста.

Журналистку Светлану Прокопьеву подозревают в оправдании терроризма. В ноябре 2018 года она выступила с авторской колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», посвященной теракту в архангельском здании ФСБ. Прокопьева возложила ответственность за случившееся на власти, заявив, что государство само создало все условия для того, что граждане стали с ним бороться. По статье УК 205.2, часть 2, ей грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.