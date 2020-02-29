В Москве начался марш памяти Немцова

В Москве началась акция, посвященная пятой годовщине убийства политика Бориса Немцова. Ее участники пройдут маршем от Страстного бульвара к проспекту Академика Сахарова.

По данным «Белого счетчика», к началу шествия на Страстном собрались 14,4 тысячи человек. К 14:30 число участников увеличилось до 21,7 тысячи человек.

В голове колонны растянут баннер «Заказчик убийства должен сидеть».

Марш Немцова. Спецэфир Дождя Телеканал Дождь

Акции памяти Бориса Немцова ранее состоялись во многих других городах России, включая Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Воронеж. В Санкт-Петербурге на шествие собрались около 2,5 тысячи человек.