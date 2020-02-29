В Петербурге на акции памяти Бориса Немцова задержаны несколько человек

Обновление: На акции памяти Бориса Немцова задержаны около пяти человек, сообщил корреспондент «Медузы» с места событий. Причиной задержаний стали плакаты, которые несли участники акции.

В Санкт-Петербурге прошла акция памяти Бориса Немцова. Участники проследовали маршем от станции метро «Горьковская» к Троицкой площади, где состоялась согласованная властями города акция.

Организаторы акции оценили число участников примерно в 2,5 тысячи человек, сообщил корреспондент «Медузы».

По информации «Фонтанки», для обеспечения безопасности акции задействовали 800 росгвардейцев, спецтехнику, в том числе, автозаки и «Тигр», судя по номерам, привезли из Петрозаводска.

Власти Санкт-Петербурга согласовали только акцию на Троицкой площади, по пути к месту проведения акции участников просили не скандировать и не использовать плакаты.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.

Акции памяти Бориса Немцова ранее 29 февраля прошли в Новосибирске, Иркутске и Барнауле. В 13:00 мск марш памяти Бориса Немцова начнется в Москве.