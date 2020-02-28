Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами «Калибр». Они прошли через Босфор

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с ракетными комплексами «Калибр-НК» утром 28 февраля начали переход из Севастополя в Средиземное море. Днем они прошли через пролив , сообщает Daily Sabah.

В Черноморском флоте России ранее сообщили, что корабли присоединятся к постоянной группировке ВМФ России в Средиземном море — там находится фрегат «Адмирал Эссен», также оснащенный «Калибрами». В Минобороны России не уточняли, идет ли речь о плановой передислокации кораблей.

В ночь на 28 февраля в сирийской провинции Идлиб во время авиаудара погибли 33 турецких военных. Власти Турции заявили, что атаку совершили правительственные войска Сирии.

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация непричастна к воздушному удару. В ведомстве утверждают, что турецкие военные находились в «боевых порядках» террористов, где они «не должны были находиться».

Днем 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они договорились встретиться, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.