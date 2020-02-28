В Сирии при авиаударе погибли более 30 турецких военных

По меньшей мере 33 турецких военных погибли в результате авиаудара правительственных войск Сирии в провинции Идлиб. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, пишет государственное агентство Турции «Анадолу».

Пострадали еще 36 турецких военных, их жизни ничего не угрожает. Раненых вывезли из Сирии в Турцию.

В ответ войска Турции нанесли удар по конвою сирийских войск на востоке провинции Идлиб, сообщает Daily Sabah.

Обновление. В Минобороны РФ заявили, что Россия добилась прекращения обстрела со стороны армии Сирии после того, как были получены данные о пострадавших турецких военных, пишет «Интерфакс». В ведомстве утверждают, что авиация Воздушно-космических сил России не обстреливала район, где пострадали военные.

Обстановка в Идлибе обострилась после того, как 10 февраля пять турецких военных погибли при артобстреле в районе сирийского города Тафтаназ. В ответ армия Турции начала наступление на правительственные войска Сирии.