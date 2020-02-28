Revolut передумал выходить на российский рынок 

Банковский сервис Revolut отказался от планов выхода на российский рынок, сообщает The Bell со ссылкой на несколько источников.

В самой компании изданию сообщили, что сейчас финансовый стартап решил сосредоточиться на рынках Северной Америки и Азии, а офисы в Москве и Санкт-Петербурге, куда Revolut активно нанимает людей, будут заниматься поддержкой бизнеса и не связаны с выходом на российский рынок.

Опрошенные The Bell участники рынка назвали две вероятные причины, по которым Revolut отложил выход на российский рынок. По мнению собеседников издания, возможно компания перед очередным раундом финансирования, прошедшим ранее в феврале, не хотела лишних ассоциаций с Россией.

Вторая возможная причина — медленная разработка решения для интеграции со стороны Qiwi, предполагаемого партнера Revolut в России, заявили собеседники The Bell. В свою очередь в комментарии Qiwi, поступившем в «Медузу», говорится, что «инфраструктура для реализации проекта готова и есть все ресурсы для ее дальнейшей доработки».

О планах выхода на российский рынок Revolut заявляла еще два года назад. Предполагалось, что компания начнет работать в России до конца 2019 года.

Revolut — банковский сервис, который был запущен в Великобритании Николаем Сторонским из России и Владом Яценко из Украины. Основной продукт компании — сервис обмена валюты без банковской комиссии. У компании более 10 миллионов клиентов по всему миру.